Мінометну міну Першої світової війни виявлено на території місцевого кладовища села Мшана.

27 листопада у селі Мшана Зборівської територіальної громади Тернопільського району на території місцевого кладовища виявлено мінометну міну ММ-120 мм часів Першої світової війни.

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