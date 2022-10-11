У боях за незалежність та територіальну цілісність України загинув колишній правоохоронець, пенсіонер органів внутрішніх справ Тернопільщини, мешканець міста Монастириська Анатолій Чумак.

Полеглий боєць понад 15 років віддав службі в правоохоронних органах, був щирим, відданим другом та колегою, справжнім патріотом.

З перших днів російської агресії Анатолій Чумак одразу вступив до лав ЗСУ боронити країну. Серце воїна перестало битися 6 жовтня на Херсонщині, під час мінометного обстрілу російськими окупантами.

Без люблячого сина, чоловіка, татуся залишилась батьки, дружина та двоє дітей.

“Колектив ГУНП в Тернопільській області глибоко сумує з приводу трагічної загибелі військового, який зберіг вірність Присязі до кінця. Висловлюємо щирі співчуття його рідним та близьким. Пам’ять про Героя завжди у наших серцях…”, – ідеться у зверненні колег загиблого бійця з приводу трагедії.