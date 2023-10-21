Тернопіль знову у скорботі. Війна забрала життя ще одного Героя – Олійника Віталія Володимировича.

Серце Захисника перестало битися 17 жовтня під час виконання бойового завдання у Харківській області. Воїну був 41 рік.

“Уся Тернопільська громада схиляє голову перед світлою памʼяттю захисника. Співчуваємо родині та близьким Героя. У неділю, 22 жовтня об 11 годині у Домі печалі на вулиці Микулинецькій відбудеться прощання з воїном. Вічна та світла йому памʼять!”, – ідеться у зверненні міського голови Тернополя Сергія Надала з приводу важкої втрати.

Віталій Олійник був бійцем 4-ї штурмової роти “Спрут” спецпідрозділу “Кракен” Головного управління розвідки Міністерства Оборони України. Про це повідомив його рідний брат Андрій.

“Віталік воював за волю, за незалежність, за мирне небо над головою, за щасливе майбутнє. На жаль, отримав важке поранення, яке виявилося несумісним з життям… Ти був моїм молодшим братом… шкода, що не вистачило ні часу, ні духу сказати один одному багато важливих слів, думок… Війна забрала тебе і тепер ТИ повертаєшся додому, до нас, до своєї мами, але вже назавжди, навіки… Пробач нас всіх, пробач, що так… Вічна і світла пам’ять ГЕРОЮ!!!”.