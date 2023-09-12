Лікар-отоларинголог Бережанської ВЛК брав гроші за допомогу ухилянтам.

В Бережанах на хабарі затримали голову районної військово-лікарської комісії. Чоловік вимагав і отримав від жителів Бережанщини, які підлягають призову, кошти за допомогу в ухиленні від служби. Про це пише Zaxid.net. За інформацією тернопільського видання «Тернополяни», правоохоронці затримали лікаря-отоларинголога Андрія Янюка.

Слідчі дії проводили працівники Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону 11 вересня на території Бережанської лікарні та в самому місті. Затримання місцевим виданням підтверджують і в самому медичному закладі. До вимагання і одержання хабара причетний їх працівник – лікар-отоларинголог Андрій Янюк, який також виконує обов’язки голови районної військово-лікарської комісії.

Також місцеві ЗМІ повідомляли, що правоохоронці затримали і дружину Андрія Янюка, яка працює завідувачкою терапевтичного відділення Бережанської центральної районної лікарні. Однак в лікарні цю інформацію спростували.

З неофіційних джерел ZAXID.NET стало відомо, що голова Бережанської ВЛК вимагав в призовників 35 тис. грн за те, що внесе у військово-облікові документи неправдиву інформацію про обмежену придатність, або ж узагалі непридатними до служби у війську.