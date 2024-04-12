Правоохоронці повідомили про про підозру мешканцю Чорткова в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, чортківчанин запропонував «допомогу» у швидкому виготовленні паспортів працівниці туристичної фірми, клієнти якої скаржились на великі черги при подачі документів для оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон. За свої послуги для 15 клієнтів турфірми чоловік вимагав понад 5000 грн. За ці гроші він пообіцяв вплинути на знайомого працівника районного відділу Управління Державної міграційної служби України в Тернопільській області, що здійснює прийняття та оформлення відповідних документів.

Правоохоронці задокументували факт отримання неправомірної вигоди. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, за оперативного супроводу Тернопільського управління ДВБ НПУ.