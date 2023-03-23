Працівники Державної екологічної інспекції у Тернопільській області виявили порушника, який ставною сіткою ловив рибу на території Горішньо-Івачівського водосховища, в межах гідрологічного заказника загальнодержавного значення “Серетський”.

Про це повідомляють в фейсбуці на сторінці інспекції.

“Зафіксовано чергове порушення у природно-заповідному фонді. Виявлено порушника, який здійснював незаконний вилов живих водних біоресурсів ставною сіткою, та добув таким чином 8 щук”, – йдеться у повідомленні.

На місце вчинення правопорушення інспектори викликали слідчо-оперативну групу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, повідомляє Суспільне.

“Здійснюється розрахунок розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд внаслідок незаконного добування об’єктів тваринного світу (риби), котрий буде направлено для долучення до матеріалів справи у межах кримінального провадження”, – повідомляє Державна екологічна інспекція у Тернопільській області.

Нагадаємо, із 15 лютого на Тернопільщині триває нерестова заборона на вилов щуки. Штраф за один незаконно виловлений екземпляр становить 3 468 гривень.