На індустріальний парк “Тернопіль” передбачили 31 мільйон гривень

11/03/2019 Розмір тексту:

У Тернополі продовжують працювати над створенням індустріального парку «Тернопіль».

Рішення про створення промислового парку та затвердження його Концепції депутати міської ради прийняли у серпні 2018 року. Після цього Наказом Мінекономрозвитку України його включили до Реєстру індустріальних парків України під №33. У міській раді також оголосили конкурс з вибору керуючої компанії індустріального парку «Тернопіль». Вибрати її необхідно до липня цього року та підписати з нею договір про функціонування парку.

Тим часом, територію відведену для парку на вулиці Микулинецькій, планують підготувати для проведення необхідних робіт. На одному із нещодавніх засідань виконкому затвердили робочий проект «Реконструкція благоустрою території для облаштування індустріального парку за адресою вул. Микулинецька в м.Тернополі».

– Робочий проект затверджуємо за такими показниками: загальна кошторисна вартість 31 мільйон 485 тисяч 119 гривень, – зазначила Тетяна Корчак, начальник управління економіки, промисловості та праці. – Із них на будівельні роботи передбачено 25 мільйонів 314 тисяч 823 гривні, інші витрати становлять 6 мільйонів 170 тисяч 296 гривень. Проект розроблений з метою дотримання вимог Постанови № 560. Це тільки підготовчі роботи, до яких включені облаштування під’їзного шляху, знищення самосіву, вирівнювання території для облаштування ІТ-сектору.

Нагадаємо, що весь парк займатиме 15 гектарів і буде поділений на чотири зони. У зоні громадських центрів будуть зосереджені основні людські потоки, там будуть адміністративно-побутові будівлі, науково-експериментальні підрозділи з конференц-залами, суспільно-культурні організації тощо. Також передбачені зона основного виробництва, зона підсобно-допоміжних виробництв, енергетичного господарства та інші споруди та зона об’єднаних складів і транспортних шляхів. Заплановано, що індустріальний парк почне працювати у 2020 році.

Ольга Трач