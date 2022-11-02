Вчора близько 11-ї години, патрульні отримали повідомлення про ДТП без травмованих на вулиці Дівочій. Зі слів заявника, водій вантажівки не впорався з керуванням, пошкодив відбійник, та ледь не перекинувся на проїжджу частину.

Інспектори негайно прибули за вказаною адресою, переконалися, що водій вантажівки не постраждав, здійснили регулювання дорожнього руху та, залучивши на допомогу інших небайдужих водіїв, спільними зусиллям повернули транспортний засіб на проїжджу частину.

Патрульні з’ясували, що водій вантажівки порушив вимоги дорожнього знаку 3.3 “Рух вантажних транспортних засобів заборонено”, через що не впорався з керуванням та здійснив наїзд на відбійник, пошкодив свій автомобіль та бетонну огорожу.

На водія патрульні склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ч. 1 ст. 139 (Пошкодження автомобільних доріг, вулиць та технічних споруд) та винесли постанову за ч. 1 ст. 121 (Порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП.