На фронті загинув захисник з Тернопільської громади Іван Грицко

Знову трагічна новина надійшла у Тернопільську громаду з фронту.

На щиті додому повертається захисник Іван Якович Грицко. Його душа відійшла на небеса 23 березня у Донецькій області. Бійцю було 53 роки.

Сумну звістку повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Всією громадою висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким воїна. Розділяємо біль вашої втрати разом з вами”, – ідеться у зверненні очільника громади.

Прощання з військовим відбудеться завтра, 29 березня, об 11-й годині у Домі печалі на вулиці Микулинецькій. Поховають захисника у Довжанці.

В скорботі схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя. Царство йому небесне та вічна пам’ять.