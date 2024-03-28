Знову трагічна новина надійшла у Тернопільську громаду з фронту.
На щиті додому повертається захисник Іван Якович Грицко. Його душа відійшла на небеса 23 березня у Донецькій області. Бійцю було 53 роки.
Сумну звістку повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.
“Всією громадою висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким воїна. Розділяємо біль вашої втрати разом з вами”, – ідеться у зверненні очільника громади.
Прощання з військовим відбудеться завтра, 29 березня, об 11-й годині у Домі печалі на вулиці Микулинецькій. Поховають захисника у Довжанці.
В скорботі схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя. Царство йому небесне та вічна пам’ять.