На фронті загинув молодий командир з Тернопільщини: йому був лише 21 рік

Тернопільщина втратила ще одного захисника.

Захищаючи Україну, загинув мешканець Кременця, лейтенант Роман Чорнозуб. У серпні йому виповнився лише 21 рік.

Роман Чорнозуб був командиром інженерно-технічного взводу групи сил підтримки. Загинув 10 грудня на Запорізькому напрямку. Ворог скинув з БПЛА осколкові боєприпаси…

“Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Героя.

Вічна пам’ять, шана і слава захиснику України!”, – ідеться у зверненні Кременецької РДА з приводу загибелі бійця.