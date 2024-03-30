На фронті загинув молодий Герой з Тернопільщини

Тернопільщина знову втратила Героя-захисника.

На фронті загинув мешканець Кременця, солдат Андрій Олександрович Вареник, 1999 року народження. Хлопець був номером обслуги гірсько-штурмового відділення. Свій останній бій він прийняв у Донецькій області.

Сумну звістку повідомив міський голова Кременця Андрій Смаглюк.

“Сили рідним, близьким, друзям та усім хто знав нашого захисника Андрія пережити цю втрату… Нехай добра та світла пам’ять назавжди залишиться про Героя”, – ідеться у зверненні очільника громади.