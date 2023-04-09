Безжальна війна забирає найкращих…

Трагічну звістку повідомили в обласній дитячій клінічній лікарні. Мужньо захищаючи нашу державу та кожного із нас, під час виконання бойового завдання на сході України загинув лікар Ярослав Жебелюк.

Ярослав Петрович працював лікарем-ортопедом-травматологом у ортопедо-травматологічному дитячому відділенні та консультативно-діагностичному центрі медичного закладу. Після початку повномасштабного вторгнення він, не роздумуючи, змінив білий халат на військову форму, взяв до рук зброю та пішов захищати рідну землю від загарбників.

“Чудовий колега, вірний товариш, лікар-професіонал своєї справи.

Молодий, успішний, веселий, завжди привітний та усміхнений – саме таким Ярослав Петрович залишиться у нашій пам’яті.

У цю гірку мить приносимо щирі співчуття та розділяємо велике горе рідних та близьких, низько схиляємо голови у глибокій скорботі та молимося за душу загиблого Героя.

Низький уклін Тобі, наш Герою…

Світла та вічна пам’ять Ярославу Петровичу…”, – ідеться у зверненні колег з приводу трагедії.