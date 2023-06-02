Ще один Герой з Тернопільщини віддав життя за Україну.
Під час виконання бойового завдання загинув кулеметник Андрій Божко.
Про важку втрату повідомили у 35 Окремому стрілецькому батальйоні, де ніс службу боєць.
“Командування та бійці 35 ОСБ висловлюють щирі співчуття з приводу смерті старшого солдата Андрія БОЖКА, кулеметника 10.03.1985 року народження.
Він загинув під час виконання бойового завдання на сході України.
Андрій родом з села Піщане, що входить до складу Залозецької селищної громади.
Втрата такого мужнього та самовідданого бійця є надзвичайно важкою для його родини, друзів та побратимів.
Нехай пам’ять про Андрія буде заповнена гордістю за його внесок у захист України, безпеку та добробут інших людей”, – ідеться у зверненні побратимів Героя.
Вічна і світла памʼять Воїну Герою!