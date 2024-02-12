На фронті загинув командир стрілецького відділення з Тернопільщини

Знову непоправна втрата…

На війні, поблизу населеного пункту Діброва Луганської області загинув командир першого стрілецького відділення, сержант Василь Бойко. Свій останній бій захисник прийняв 7 лютого.

Василю Бойку було 57 років. Він проживав у Бучачі. Про важку непоправну втрату повідомила Бучацька міська рада.

Завтра, орієнтовно у другій половині дня, Герой назавжди повернеться до рідного міста. Кортеж їхатиме з Тернополя до Бучача із зупинкою біля Церкви Покрови Пресвятої Богородиці.

Співчуття рідним. Вічна пам’ять Герою…