Тернопільщина втратила ще одного патріота, мужнього, сильного та сміливого захисника.

14 січня в бою за Україну, її свободу і незалежність загинув мешканець Теребовлі, стрілець-санітар, солдат Сергій Дмитрович Яременюк. Життя військовослужбовця обірвалося під час ворожого мінометного обстрілу біля селища Хромове Бахмутського району Донецької області.

Захиснику було 45 років. У цивільному житті він працював директором Теребовлянського відділу НЗ “Замки Тернопілля”. У Сергія Яременюка залишилися дружина Оксана, діти Яна та Дмитро, батьки, рідний брат.

Про важку втрату повідомили у Теребовлянській міській раді.

“Важко знайти слова втіхи, коли перестає битися серце захисника України. Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевний біль від втрати рідної людини… Розділяємо разом з Вами цей біль, підтримуємо Вас у годину скорботи, поділяємо Ваше горе. Уся Теребовлянська громада з Вами…

Вічна та світла пам’ять Герою!”, – ідеться у зверненні на сторінці міськради.