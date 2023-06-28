На брифінгу місцевих журналістів цікавило питання, що головний правоохоронець Тернопільщини Сергій Зюбаненко досить жорсткий в роботі, адже ходять чутки, що відтепер поліцейські приходять на службу на 08.00 ранку замість 09.00, а також робочим днем є субота.

На запитання, чи не боїться головний правоохоронець невдоволення колег через такі зміни, той відзначив, що більше боїться невдоволення громадян краю, пишуть Тернополяни.

“Я більше боюся негативу з боку громадян, яким ми маємо служити, – відзначив Сергій Зюбаненко, начальник поліції Тернопільщини. – Стосовно поліцейських, зрозуміло, що це також є громадяни, але – а – вони приймали присягу, б – у нас іде війна, і ті страшилки, що ходять не зовсім відповідають дійсності, я вимогливий та жорсткий до самого себе. Якщо я вимагаю від себе, то відповідно я вимагаю від підлеглих. На попередніх посадах це давало результат, це апробовано. Я застосовую такі методи не для того, щоб людям якісь незручності створити, а для того, щоб швидко міг зрозуміти ситуацію в області, тому зрозуміло, що ми десь довше працюємо, але не підлеглі, не працівники поліції сидять тут до 10-ої години і так далі. Це я і я можу дозволити собі затримати свого заступника, начальників якихось структурних підрозділів для того, щоб швидше вникнути. Вони по вертикалі мають створити такі умови для підлеглих, щоб вони встигали все робити у робочий час. Я не фанат того, щоб люди сиділи до ночі, працювали і я розумію і побутові і сімейні питання, я така ж сама людина, як і ви, повірте. Але для того, щоб я швидше вник, у нас звичайно десь можуть бути довші наради, і якісь екстренні, незаплановані наради”.

На рахунок того, що відтепер робочим днем є також і субота для правоохоронців краю, Сергій Зюбаненко наголосив, що на війні взагалі вихідних немає.

“Стосовно суботи також, ну вибачте мене на фронті ж немає суботи і неділі, то чому поліцейські мають більше відпочивати і менше приділяти уваги роботі. Коли я буду задоволений тими процесами, які відбуваються, ну тоді ми будемо міняти графік і так далі. Так у нас ненормований робочий день. Хто незадоволений, будь-ласка у нас є інші професії”, – підсумував поліцейський.

Детальніше у відео “Файного міста“.