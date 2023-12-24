На превеликий жаль, на війні загинув ще один захисник з Тернопільщини. Віддав життя за Україну молодший сержант Євген Псюрський. Він проживав у селі Лошнів Теребовлянської громади. Бійцю було лише 26 років.
Життя військовослужбовця обірвалося внаслідок артилерійського обстрілу 11 грудня року поблизу Мар’їнки Донецької області.
Теребовлянська міська рада висловила співчуття рідним і близьким полеглого Героя.
“Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі.
Нехай душа загиблого захисника знайде вічний спокій…
Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях!
Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас!”.