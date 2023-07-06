На будові в Тернополі знайшли артилерійський снаряд

5 липня піротехніки ДСНС виявили три застарілі боєприпаси. Один з них цього ж дня було знешкоджено.

Так, о у лісовому масиві поблизу села Шибалин Бережанської територіальної громади виявлено авіаційну бомбу ФАБ-50 часів Другої світової війни. Цього ж дня групою піротехнічних робіт її вилучено та знищено в безпечному місці.

Того ж дня на узбіччі польової дороги поблизу села Бурканів Золотниківської територіальної громади виявлено мінометну міну ММ-86 мм часів Другої світової війни.

У Тернополі на вулиці Малишка на території будівельного майданчика знайшли артснаряд АС-152 мм часів Другої світової війни.

“Пам’ятайте головні правила мінної безпеки: Не підходь! Не чіпай! Телефонуй 101!”, – закликають у ДСНС.