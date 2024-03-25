Про смерть чоловіка на території незавершеного будівництва на лінію “102” повідомили лікарі бригади екстреної медичної допомоги. Вони виїжджали в село Смиківці на виклик про падіння з чотириметрової висоти.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що загиблий – житель Кременецького району. Він разом з товаришами приїжджали до села на підробітки.

22 березня близько 16:20 потерпілий виліз на стіну, але втратив рівновагу та впав. У результаті травм загинув на місці події. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до статті 115 ККУ з позначкою “нещасний випадок”. Триває слідство.