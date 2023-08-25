Транспортний засіб, яким керував 50-річний житель одного з сіл Кременецької громади, співробітники сектору реагування патрульної поліції зупинили на посту. При огляді автомобіля було виявлено заборонені предмети.

Чоловік не приховував, що везе стріляні тубуси від гранатометів, як трофей, проте під час ретельного огляду багажного відділення транспортного засобу було виявлено предмети, які заборонено перевозити. Зокрема, 60 набоїв, гранату РГД та запал до неї. Також вилучено стартовий пістолет із патронами та штик-ніж.

Поліцейські усі речові докази скерували на дослідження в НДЕКЦ. Щодо 50-річного кременчанина розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.