На 106-му році життя: помер один з найстаріших мешканців Тернопільщини

На 106 році життя помер найстарший житель Хоростківської громади Петро Федак.

Про це повідомив міський голова Сергій Гладун, передає Суспільне.

“Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким померлого з приводу непоправної втрати. Нехай Господь прийме щиру душу і оселить там, де праведні спочивають. Вічна і світла пам’ять!”, – йдеться у повідомленні.

Він був жителем села Хлопівка. 9 липня Петро Федак відзначив 105-літній ювілей. Чоловік працював фізруком у школі, трактористом у колгоспі, бригадиром. Був учасником Другої світової війни. У чоловіка залишилось три сини, шестеро онуків і 13 правнуків.