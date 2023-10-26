Голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку не продовжили особисті зобов’язання, він може покидати межі області та не носитиме електронний браслет.
Про це телефоном Суспільному розповів один з його адвокатів Олександр Тананакін.
За його словами, вчора, 25 жовтня, Вищий антикорупційний суд не розглянув запобіжний захід для Михайла Головка.
Нагадаємо, в червні цього року Михайла Головка та двох колишніх заступників начальника обласної військової адміністрації Ігоря Дем’янчука та Ігоря Гайдука затримали за вимагання хабаря понад 2 мільйони гривень від підприємця. Вони внесли застави по більш ніж 800 гривень та вийшли з-під варти.
За вимагання неправомірної вигоди групою осіб за попередньою змовою передбачене ув’язнення до 8 років з конфіскацією майна.