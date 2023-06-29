Голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка звільнили з-під варти.

Про це Суспільному повідомив телефоном його адвокат Олександр Тананакін.

За його словами, за Михайла Головка внесли заставу, тому він звільнений з-під варти.

“Коли буде наступне судове засідання невідомо, про це ще рано говорити“, – сказав адвокат.

Нагадаємо, 28 червня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до голови Тернопільської обласної ради запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 26 серпня 2023 року включно. Альтернативою суддя визначив підозрюваному заставу у розмірі 805 200 гривень. Про це йдеться на сторінці ВАКС у соцмережі.

У разі внесення застави на підозрюваного покладаються обов’язки:

– прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

– не залишати межі Тернополя та Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

– повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

– утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду;

– здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;

– носити електронний засіб контролю.