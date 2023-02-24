Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну, 24 лютого, звернувся до українців.

Він подякував захисникам, котрі боронять рідну землю зі зброєю в руках. А також усім, хто допомагає, підтримує, вірить.

Про це Валерій Залужний написав на власній сторінці у Фейсбуці.

“Основа нашої стійкості – ЛЮДИ.

Звичайні люди. Звичайні Герої. Серед нас. З нами в строю.

Це люди, які взяли до рук зброю, щоб захистити своїх рідних, свої оселі і свою державу від ворожої неспровокованої та невиправданої агресії. Це люди, які зараз, у цю хвилину, бʼють окупанта, тримають позиції, мерзнуть в холодній, але рідній землі, рятують життя побратимам, допомагають війську всім, чим тільки можна допомогти.

За девʼять років війни ми стали міцнішими за бетон і сталь, бо памʼятаємо приклади незламності оборонців ДАПу й Азовсталі.

Дякую вам, українці! Усім, хто служить у лавах Збройних Сил та інших складових сил оборони України, – повага і глибока вдячність. Усім, хто допомагає, підтримує, вірить – доземний уклін. Усім полеглим за свободу – Вічна Памʼять і шана.

Ми вистоїмо. І ПЕРЕМОЖЕМО!”.