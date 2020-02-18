Наголосив голова обласної ради Віктор Овчарук під час засідання асоціації «Ради Тернопільщини».

В обговоренні нагальних проблем, що виникли у процесі продовження секторальних реформ у краї, взяли участь перший заступник голови обласної ради Василь Деревляний, представники профспілок, начальники профільних управлінь облдержадміністрації.

На порядку денному засідання стояло ряд питань, зокрема: «Про розгляд пропозицій Тернопільської обласної державної адміністрації щодо перспективного плану формування територій громад Тернопільської області», «Про стан та перспективи реформування охорони здоров’я в Тернопільській області», «Стан, проблемні питання, перспективи галузі освіти в Тернопільській області» та інші.

Доповіді начальників профільних управлінь ТОДА (управління містобудування та архітектури Володимира Харченка, управління охорони здоров’я Володимира Богайчука, управління освіти і науки Ольги Хоми) викликали чимало зауважень та запитань, а також зустрічних пропозицій.

Звертаючись до доповідачів, перший заступник голови облради Василь Деревляний зазначив: «Необхідно на сесію спільно підготувати звернення до кабміну щодо усіх проблем, які потягне за собою непродумане впровадження недопрацьованих реформ».

Про зміну доктрини реформ говорив керуючий справами виконавчого апарату облради Іван Бабійчук. На цьому наголошували і голови районних рад.

Також до уваги присутніх було запропоновано листи-звернення від громадських організацій та громадських діячів, котрі надійшли до обласної ради щодо проведення Всеукраїнського віче «Захисти Україну» та до депутатів Верховної Ради України від Тернопільщини щодо поліпшення їх комунікації зі своїми виборцями.

Обговоривши усі питання, члени засідання прийняли рішення та окреслили завдання – донести інформацію до районних рад, мешканців області та спільно виробити пропозиції для винесення їх на розгляд сесії обласної ради.

Підсумовуючи, Віктор Овчарук зазначив: «Ми повинні обговорити всі наболілі питання та спільно виробити пропозиції, прийнятні рішення. Лише за таких умов можливі позитивні результати. Інакше можемо отримати такі проблеми, як із реформуванням охорони здоров’я на Тернопільщині, яке на сьогодні має чимало прогалин, котрі згодом можуть призвести до повної руйнації галузі в краї».