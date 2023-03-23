Майже 77 тисяч гривень втратив житель Чортківського району. Чоловік мріяв про квадроцикл, а в результаті – втратив усі заощадження.

Із заявою про втрату грошей до поліції звернувся потерпілий. Він розповів, що на одному із вебсайтів він знайшов оголошення про продаж квадроцикла. Зв’язався з продавцем і обговорив ціну та деталі покупки. Однією з умов покупки була передоплата. 32-річний покупець погодився оплатити за товар і на вказаний номер перерахував 76700 гривень. Після транзакції товару заявник так і не отримав, а продавець перестав відповідати на телефонні дзвінки.

Працівники поліції встановлюють особу продавця, а також перевіряють рахунок, на який пішли гроші.