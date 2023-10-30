Можливості IP-телефонії для бізнесу; економія на оплаті зв’язку і не тільки

Існує два основних типи телефонії: аналогова і віртуальна. Перший вид зв’язку ― застарілий та дорогий, і давно не відповідає потребам сучасних компаній. Натомість IP-телефонія забезпечує якість голосу та надійність зв’язку, а також розширює можливості бізнесу. Вона забезпечує автоматизацію процесів, збільшує продуктивність персоналу, покращує рівень задоволення клієнтів. А якщо окрім IP-телефонії бізнес використовує додатковий інструмент ― колтрекінг, він отримує ще потужні можливості для аналізу дзвінків.

Переваги IP-телефонії для бізнесу

IP-телефонія має безліч переваг для бізнесу у порівнянні з аналоговим чи мобільним зв’язком.

Економія. IP-телефонія дозволяє значно заощадити на оплаті зв’язку, оскільки не вимагає монтажу телефонних ліній та покупки обладнання.

Можливості віртуальних номерів. На відміну від звичайних, віртуальні номери є багатоканальними ― на них одночасно може додзвонитися декілька людей. Так бізнес не втрачає звернення навіть в години пік.

Міжнародні дзвінки. IP-телефонія дозволяє мати відділення в будь-якій точці світу, при цьому приймати та здійснювати міжнародні дзвінки без обмежень.

Зручність та мобільність. Ваші співробітники можуть працювати де завгодно, маючи лише ноутбук, підключений до інтернету, та навушники з гарнітурою.

Функціональні можливості IP-телефонії

Сучасна IP-телефонія ― це справжній «мультитул» із потужною функціональністю, що розширить можливості бізнесу.

Автоматизація. Ви можете встановити правила для вхідних та вихідних викликів, переадресовувати дзвінки за продуманою логікою. Наприклад, виклик від постійного клієнта завжди буде надходити до менеджера, який веде угоду. Це збільшить ефективність роботи. Відстежування та аналіз походження дзвінків. Поєднавши телефонію з колтрекінгом, ви дізнаєтеся, з яких рекламних джерел походять звернення, і зможете оптимізувати маркетинг. Інтеграція з іншими бізнес-системами. Зв’яжіть телефонію з вашою CRM, щоб автоматично створювати завдання, угоди та контакти в CRM по факту дзвінків. Це звільнить менеджерів від ручного виконання рутинної роботи.

Забезпечення якості обслуговування та безпеки

IP-телефонія також забезпечує високу якість обробки дзвінків. Звучання голосу завжди чисте та чітке, що важливо для кращого порозуміння з покупцями. Всі розмови записуються ― це дозволяє аналізувати рівень компетенцій менеджерів та ступінь задоволеності клієнтів. А також захищає сторони у випадку виникнення спору.

IP-телефонія забезпечує захист конфіденційності, що важливо для бізнесів, які обробляють чутливі дані.

Висновки

Віртуальна телефонія ― сучасний та функціональний засіб комунікації для бізнесу. Вона зручна для консультування та продажів, а також для спілкування між співробітниками. Її переваги ― економія, мобільність, можливості віртуальних номерів, автоматизація та інтеграції, безпека та висока якість голосу.

IP-телефонія гнучко налаштовується відповідно до потреб компанії, це інструмент «на виріст», який легко адаптувати в процесі розвитку бізнесу.