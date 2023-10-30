Існує два основних типи телефонії: аналогова і віртуальна. Перший вид зв’язку ― застарілий та дорогий, і давно не відповідає потребам сучасних компаній. Натомість IP-телефонія забезпечує якість голосу та надійність зв’язку, а також розширює можливості бізнесу. Вона забезпечує автоматизацію процесів, збільшує продуктивність персоналу, покращує рівень задоволення клієнтів. А якщо окрім IP-телефонії бізнес використовує додатковий інструмент ― колтрекінг, він отримує ще потужні можливості для аналізу дзвінків.
Переваги IP-телефонії для бізнесу
IP-телефонія має безліч переваг для бізнесу у порівнянні з аналоговим чи мобільним зв’язком.
- Економія. IP-телефонія дозволяє значно заощадити на оплаті зв’язку, оскільки не вимагає монтажу телефонних ліній та покупки обладнання.
- Можливості віртуальних номерів. На відміну від звичайних, віртуальні номери є багатоканальними ― на них одночасно може додзвонитися декілька людей. Так бізнес не втрачає звернення навіть в години пік.
- Міжнародні дзвінки. IP-телефонія дозволяє мати відділення в будь-якій точці світу, при цьому приймати та здійснювати міжнародні дзвінки без обмежень.
- Зручність та мобільність. Ваші співробітники можуть працювати де завгодно, маючи лише ноутбук, підключений до інтернету, та навушники з гарнітурою.
Функціональні можливості IP-телефонії
Сучасна IP-телефонія ― це справжній «мультитул» із потужною функціональністю, що розширить можливості бізнесу.
- Автоматизація. Ви можете встановити правила для вхідних та вихідних викликів, переадресовувати дзвінки за продуманою логікою. Наприклад, виклик від постійного клієнта завжди буде надходити до менеджера, який веде угоду. Це збільшить ефективність роботи.
- Відстежування та аналіз походження дзвінків. Поєднавши телефонію з колтрекінгом, ви дізнаєтеся, з яких рекламних джерел походять звернення, і зможете оптимізувати маркетинг.
- Інтеграція з іншими бізнес-системами. Зв’яжіть телефонію з вашою CRM, щоб автоматично створювати завдання, угоди та контакти в CRM по факту дзвінків. Це звільнить менеджерів від ручного виконання рутинної роботи.
Забезпечення якості обслуговування та безпеки
IP-телефонія також забезпечує високу якість обробки дзвінків. Звучання голосу завжди чисте та чітке, що важливо для кращого порозуміння з покупцями. Всі розмови записуються ― це дозволяє аналізувати рівень компетенцій менеджерів та ступінь задоволеності клієнтів. А також захищає сторони у випадку виникнення спору.
IP-телефонія забезпечує захист конфіденційності, що важливо для бізнесів, які обробляють чутливі дані.
Висновки
Віртуальна телефонія ― сучасний та функціональний засіб комунікації для бізнесу. Вона зручна для консультування та продажів, а також для спілкування між співробітниками. Її переваги ― економія, мобільність, можливості віртуальних номерів, автоматизація та інтеграції, безпека та висока якість голосу.
IP-телефонія гнучко налаштовується відповідно до потреб компанії, це інструмент «на виріст», який легко адаптувати в процесі розвитку бізнесу.