Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, інкримінують слідчі жителю Нараївської територіальної громади. 33-річний чоловік до смерті побив старшого брата.

У ході досудового розслідування стало відомо, що 13 грудня родичі розпивали спиртні напої. У ході застілля між ними виникла суперечка й молодший брат почав бити старшого. Останній впав й втратив свідомість.

Поліцію викликав староста села. Судмедексперт констатував смерть чоловіка у результаті численних ран на тілі та голові. Його брата правоохоронці затримали. Чоловікові оголосили підозру відповідно до частини 2 статті 121 ККУ.