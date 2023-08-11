Керівництво Почаївського Свято-Духівського монастиря у Тернопільської області викрили на створенні ситуації, коли атмосферне повітря забруднюють речовинами, шкідливими для життя, здоров’я людей та довкілля.

Про це редакція 368.media дізналася із кримінального провадження за ч. 1 ст. 241 КК.

Мова йде про те, що на території монастиря без передбаченого законом дозволу з 2019 року функціонують котельні, які внаслідок їх експлуатації забруднюють атмосферне повітря шкідливими речовинами.

Інформація до поліції поступила з регіонального управління СБУ. У липні цього року в ході здійснення оперативно-службової діяльності правоохоронці побачили велику кількість дров, які були складовані довжиною близько 15-ти метрів та висотою близько 2-х метрів. Їх використовували для паління у котельнях, які знаходяться на території Монастиря. При цьому монастир підключений до системи газорозподілу та використовує для опалювання також природний газ, оскільки на його території знаходиться приміщення, в якому готують їжу.

Згідно інформації з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно вище вказані котельні перебувають у власності Почаївського Свято-Духівського монастиря.

Відповідно до інформації, яка надана управлінням екології та природних ресурсів Тернопільської облдержадміністрації, цей монастир в них на обліку не перебуває як забруднювач повітря та дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами не отримувала.