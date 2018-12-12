Монахи Почаївської Лаври готують бунт проти настоятеля?

12/12/2018 Розмір тексту:

Монахи Почаївської лаври усупереч волі свого настоятеля, митрополита Почаївського Володимира, підтримують перехід монастиря до Помісної Церкви.

Про це у інтерв’ю ІА ZIK повідомив депутат Почаївської міської ради Тарас Паляниця.

«Наше бачення – що будівлі, споруди Почаївської лаври мали би перейти до помісної церкви, – каже він. – Я знаю, що в лаврі й нині є багато свідомих людей, зокрема, і середньої, і нижчої ланки монахів, які готові це підтримати».

Як відомо, настоятель Лаври обирається монахами, котрі є насельниками монастиря. Тож не виключено, що Почаївська Лавра перейде до помісної церкви, проте вже з новим настоятелем, який разом із ченцями підтримає церковну незаліжність від Москви.

Прогнозує перехід Почаївської лаври у користування об’єднаної Церкви і заступник директора Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, юрист Ігор Деревінський.

Юрист вважає, що все може змінитися після того, як з’явиться незалежна Українська Православна Церква. Вона також може заявити про свої права на користування Почаївською лаврою, якщо УПЦ (МП) не підтримає об’єднавчий процес. «За законом передбачена можливість використання майна таких комплексів, як лавра, двома релігійними громадами одночасно, – пояснює Ігор Деревінський.

Нагадаємо, 10 грудня на сесії Тернопільської обласної ради депутати від фракції ВО «Свобода» висунули звернення, аби конфесії, які не проти об’єднатися в Українську помісну церкву, мали право проводити богослужіння у Свято-Успенській Почаївській Лаврі.