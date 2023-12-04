Молоковоз, вантажівка з продуктами і бус з дітьми потрапили у снігові пастки на Тернопільщині

Рятувальники Тернопільщини продовжують надавати допомогу людям, що потрапили у скрутні ситуації внаслідок складних погодних умов.

3 грудня підрозділи ДСНС тричі залучались для буксирування транспортних засобів. Зокрема, в Кременецькому районі, поблизу села Новостав Шумської громади, рятувальники допомогли доправити на тверду ділянку дороги молоковоз. У Загородді Вишнівецької територіальної громади місцева пожежна команда селища Вишівець здійснила буксирування вантажного транспорту, що перевозив продукти харчування. А в селі Нижні Луб’янки Збаразької ТГ рятувальники відбуксирували з кювету на проїжджу частину дороги автомобіль “Mercedes Sprinter”, в якому перебувало 10 дітей та 3 дорослих.