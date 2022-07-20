Молодика з кастетом затримали у Тернополі. ФОТО

Тернопільські патрульні продовжують виявляти заборонені предмети.

Учора, близько 10-ї години, на вулиці Тролейбусній інспектори роти тактико-оперативного реагування виявили підозрілого громадянина, який помітно нервував та намагався швидко сховати якусь річ до наплічної сумки. Поліцейські зупинили чоловіка та, провівши поверхневу перевірку, виявили в останнього металевий предмет, схожий на кастет.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, які вилучили ймовірну зброю та відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) ККУ.