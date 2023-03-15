Йому може загрожувати 15 років в’язниці або довічне.

Як пише видання Є, жителя Тернопільщини підозрюють у державній зраді. Чоловік збирав інформацію про місця розташування електропідстанцій на території Хмельницької та Тернопільської областей. Її він пересилав співробітникам фсб, щоб окупанти могли завдати ракетні удари по отриманих цілях.

За інформацією управління Служби безпеки України у Тернопільській області, підозрюваного затримали ще наприкінці січня. Ворожі спецслужби завербували його на початку масштабної війни. Чоловік потрапив у їхнє поле зору завдяки своїм прокремлівським поглядам, які поширював у соцмережах.

Для виконання ворожих завдань агент встановлював місця розташування енергооб’єктів і фіксував їхні координати. Зібрану інформацію передавав представникам фсб, використовуючи спеціально створений телеграм-канал.

Нові деталі цієї справи 14 березня, повідомила пресслужба Тернопільського апеляційного суду.

Підозрюваний Владислав К. збирав інформацію про місця розташування та характеристики електропідстанцій Хмельницької та Тернопільської областей. Слідство вже встановило, що цю інформацію з 31 серпня минулого року до 26 січня цього року він пересилав зі свого смартфона ворожим спецслужбам. Метою було завдання ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Чоловіка підозрюють у державній зраді, вичинені в умовах воєнного стану. Тобто за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Відтак йому загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Суд першої інстанції обрав Владиславу К. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Він спробував оскаржити цю ухвалу в Тернопільському апеляційному суді, але орган правосуддя відмовив йому у цьому. Його твердження про щире каяття та співпрацю зі слідством не зменшують небезпеку того, що підозрюваний вирішить приховуватися від слідства.

«Також безпідставними визнано доводи апелянта, що його матір з інвалідністю другої групи потребує фізичної підтримки, оскільки надана стороною захисту письмова інформація департаменту охорони здоров’я Хмельницької обласної державної адміністрації від 7 березня 2018 року лише підтвердила факт призначення їй другої групи інвалідності. Однак інформації, що вона наразі час потребує постійного стороннього догляду й не має підтримки від інших членів сім’ї чи родичів довідка не містить і в матеріалах провадження такі відомості відсутні. Крім того, захворювання матері підозрюваного не зменшує обсяг встановлених у цьому випадку ризиків», — зазначили у пресслужбі Тернопільського апеляційного суду.