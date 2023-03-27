Мобілізація продовжується: в обласному “військкоматі” розповіли про вручення повісток у громадських місцях

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки продовжують заходи загальної мобілізації. Тому, якщо ви самостійно не прибули в ТЦК СП для уточнення своїх облікових даних та проходження медичної комісії – відбуваються вручення повісток у громадських місцях.

Про це повідомляють у Тернопільському обласному ТЦК СП.

Там зазначають, що місцем вручення може бути будь яке за умови встановлення особи (паспорт чи водійське посвідчення).

“Тому нагадуємо, в умовах воєнного стану громадяни зобов’язані при собі мати документ, який посвідчує особу”, – наголошують у Центрі.

Після визнання громадянина придатним до проходження військової служби йому вручається повістка на відправлення до війська, а саме до навчальних центрів для відновлення навичок або підготовки рядового, сержантського складу.

“Якщо вас без навичок володіння зброєю та підготовки направили на передній край, ви маєте повідомити про це на телефони гарячої лінії Міністерства оборони:

0-800-500-410

0-800-500-442

044-454-44-99

Чекаємо на вас у ТЦК СП Тернопільської області”, – зазначають у “військкоматі”.