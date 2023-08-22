Вчорашня ситуація із засіданням президії обласної ради, на якому частина депутатів фактично оголосила бойкот голові ради Михайлу Головку, викликала одну історичну асоціацію. Вона, звичайно, не є абсолютною; як і кожна паралель, хибує на певну умовність, та все ж – чомусь з’явилася в голові.

На перших засіданнях Нюрнберзького трибуналу восени 1945 року Ернст Кальтенбруннер, зловісний шеф каральних органів третього рейху був відсутній: його вразив мозковий удар, отож тимчасово довелося замінити йому місце на лаві підсудних на візок для паралітика. Коли ж він, врешті-решт, з’явився в судовій залі, то передусім широким жестом привітав усіх своїх ще недавніх колег та ідейних однодумців. Однак з лави підсудних на нього повіяло таким холодом, наче відкрилися двері рефрижератора. Кальтенбруннер простягнув руку кільком найближчим колишнім соратникам, але ті демонстративно відвернулися від нього. Своєю поведінкою в даному випадку інші верховоди нацистського режиму наче говорили: “Хочете – вірте, хочете – ні, але ми не мали нічого спільного з кривавими справами СС і гестапо. Тому й не бажаємо плямити своє добре ім’я навіть потиском руки цього есесівського ката”. В кінцевому підсумку за вироком трибуналу і Кальтенбруннер, і більшість тих, хто відвернувся від нього й не побажав потиснути йому руку, отримали однакове покарання – зійшли на ешафот, щоб за декілька секунд, з ковпаком на голові та зашморгом на шиї провалитися в небуття крізь люк, що різко відкрився під ногами….

Вчорашня подія у обласній раді, звісно, не настільки екстремальна. Принаймні, зашморг нікому не загрожує – якщо в перспективі взагалі комусь щось загрожує… Але щось подібне все ж простежується – за всієї умовності порівняння. Зокрема, такий прихований мотив: ми чистіші за альпійський сніг (чи за сльозу дитини), тому не бажаємо сидіти поряд на кількох квадратних метрах з особою, репутація якої, як би це сказати, трішки підмочена.

Таки чистіші за альпійський сніг? Чи не надмірна претензія на стерильність в українських і специфічно наших, тернопільських умовах?