Петицію «Ремонт під’їзної дороги та встановлення освітлення до житлового комплексу «Рідний Дім» підтримали у міській раді.

Відповідне рішення прийняли за засіданні виконкому 17 січня.

Мешканці чотирьох багатоквартирних будинків на вулиці Микулинецькій, 116 звернулися до міської ради з проханням вирішити проблему із під’їзною дорогою. У петиції вони вказують, що з’їзд із вулиці Микулинецької до житлового комплексу перебуває в аварійному стані, місцями на дорозі відсутнє освітлення.

«По вказаній дорозі проїзд є доволі небезпечний, так як є велика ймовірність потрапляння у дорожньо-транспортну пригоду як водіям, так і пішоходам, – пише автор петиції. – В період затяжних опадів у вигляді снігу та дощу, на даній ділянці дороги постійно утворюються нові ями наповнені водою».

Голови ОСББ зверталися до будівельної компанії, яка зводила житловий комплекс, проте, отримали відповідь, що забудовник всі свої зобов’язання з приводу благоустрою виконав і відношення до ремонту дороги немає.

Заступник міського голови Владислав Стемковський зауважив, що представників будівельної компанії запросять до міськради та переглянуть технічні умови на будівництво. А в рішенні, яке прийняли на виконкомі вказали: «Зобов’язати ТзОВ «Перспектива Ресурс» виконати технічні умови на будівництво групи багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, паркіногом та дитячим садочком за адресою вул. Микулинецька, 116 в м. Тернополі від 04.08.2016 №449, зокрема п.3.8 «Влаштування нової проїзної частини від вул. Микулинецька до території групи багатоквартирних житлових будинків з асфальтобетонного покриття».