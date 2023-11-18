Ще в кінці серпня 2022 року мер Тернопля одним з перших в країні ініціював збір коштів на дрони для ЗСУ. Саме тому на аукціоні було виставлено на продаж старий радянський літак, який памїятником стояв на бульварі Данила Галицького. Його було продано, а кошти спрямовано за закупку дронів та іншого спорядження. Це була «перша ластівка».

За рік, за кошти міського бюджету, зокрема в рамках реалізації Програми забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону, закуплено та відправлено на фронт 34 різноманітних розвідувальних дронів. Це квадрокоптери та безпілотні літальні апарати (БПЛА). За кошти громади не лише закуплялися безпілотними, а й здійснювався їх ремонт. Також дрони купували за власний кошт працівники міськради, комунальні підприємства та освітяни. Завдяки Тернопільській громаді наші підрозділи на передовій отримали справжню «армію дронів».

На фронті постійний дефіцит дронів

Але цього звісно мало. Дрони – це розхідний матеріал, їх треба і треба. Тому міська рада оголосила в системі Прозоро закупляє рекордну кількість 1500 ударних квадрокоптерів FPV типу на 24 млн грн. Українські квадрокоптери – це ефективний механізм знищення ворожої техніки та військових. Тернопільські ударні квадрокоптери допоможуть нашим воїнам-Героям успішно знищувати рашистів.

Допомоговий ланцюжок працює таким чином: мерія отримає запит від військових, що вони найбільше потребує. Згодом виділяються кошти на купівлю необхідної техніки та обладнання. Потім ці товари закуповуються офіційно. І нарешті відправляються на передову.