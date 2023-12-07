Тернопільська міська рада підписала договір на постачання 1500 FPV-дронів для наших захисників.

Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

Він зазначив, що постачальника було обрано на тендері. Переможець зобов’язався надати 1500 ударних дронів. Щоправда, їх привезуть не всі відразу.

“У звʼязку з блокуванням польськими перевізниками кордону, багато вантажів військового призначення, які мали надійти в Україну, заблоковані в Польщі. Дефіцит комплектуючих для FPV дронів в Україні дуже високий. Тернопільська міська рада робить все, щоб максимально швидко відправити дрони на передову”, – додав міський голова.