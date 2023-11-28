Десять підривних машинок для розмінування передали захисникам однієї з військових частин Тернополя.

Уже 642 дні з початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, громада Тернополя продовжує забезпечувати українських захисників спорядженням та амуніцією.

Цими днями для захисників однієї з військових частин, що створена на базі нашого міста, передали десять машинок конденсаторних багатоцільових MNL-OS-S700-2H загальною вартістю 92 980 грн. Це обладнання міська рада закупила та передала на засіданні виконавчого комітету на звернення військової частини.

Як зазначають військові, машинка OneShot MNL-OS-S700-2H – це компактна та потужна підривна машинка, розроблена компанією Midnight Lab для сприяння роботи саперів у розмінуванні територій. Її особливості та характеристики забезпечують надійність, легкість використання та мобільність.

До слова, в рамках виконання Програми обороноздатності щотижня на баланс військових частин, що створені на базі Тернопільської громади, передаються квадрокоптери, тепловізори, генератори, запчастини, комп’ютерна техніка та інші необхідні речі, про потребу в яких звертаються командири частин.

Нагадаємо, у Тернополі діє Реєстр переданої допомоги від Тернопільської міської ради Збройним силам України, ознайомитись з яким можна у розділі «Е-сервіси».