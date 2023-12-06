Міська рада передала для потреб захисників ще один автомобіль

6 грудня на засіданні виконавчого комітету міської ради прийнято рішення про безоплатну передачу на баланс одній з військових частин, що створена на базі Тернополя, автомобіля.

Згідно з рішенням, на запит командира військової частини для потреб захисників буде передано автомобіль марки Volkswagen 2000-го року випуску.

До слова, в рамках виконання Програми обороноздатності щотижня військовим передаються квадрокоптери, тепловізори, генератори, запчастини, комп’ютерна техніка та інші необхідні речі, про потребу в яких звертаються командири частин.

Нагадаємо, у Тернополі діє Реєстр переданої допомоги від Тернопільської міської ради Збройним силам України, ознайомитись з яким можна у розділі «Е-сервіси».