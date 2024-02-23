З весільними традиціями пов’язано багато забобонів, які часто не мають під собою логічного підґрунтя. Різноманітні упередження стосуються фактично кожної теми, та чи не найбільше їх навколо вінчальних обручок. Іноді наречені на фоні цього забувають про власні уподобання і замислюються над дійсно безглуздими речами, підсвідомо керуючись забобонами. Проте більшість пар хочуть замовити срібні обручки з додатковим декором чи написами, не звертаючи уваги на ті чи інші традиції. Це чудово, але питань все одно багато, і відповіді неоднозначні. Що ж, варто розглянути кожен існуючий міф про головні весільні прикраси та врешті розставити всі крапки над «і».

З якого матеріалу повинні бути обручки

Стосовно дорогоцінного металу важливо пам’ятати, що обручка — це та прикраса, яку потрібно носити постійно, а тому вона має бути комфортною. Якщо ви любите срібло, сміливо віддавайте перевагу цьому варіанту та кожного дня насолоджуйтеся виробами. Не повинно бути жодних сумнівів щодо вибору, адже головне, аби прикраси відповідали смаку пари та гармоніювали з повсякденним стилем обох партнерів.

Насправді давні традиції відносно обручок стосуються хіба того, що метал має бути дорогоцінним, аби прикраси служили парі все життя і зберігали свою красу. Якісне срібло високої проби в цьому аспекті не поступається іншим металам. Можливо, наші предки мали труднощі з вибором прикрас, тому не поспішали експериментувати, але ж нам пощастило більше, і варто цим скористатися.

Обручки — лише однакові чи ні

Раніше за традицією дійсно всі прикраси такого призначення були однаковими для жінки й чоловіка. Насправді причина банальна: асортимент не дозволяв підібрати різні дизайни, а виправдання було відповідне — прикраси символізують справжнє єднання пари, її взаєморозуміння та щасливе спільне життя з поглядами в одному напрямку. Зараз ювеліри все частіше продумують будь-які, навіть контрастні оформлення, аби кожен міг продемонструвати свою індивідуальність, а пара вчилася знаходити компроміси. У цьому питанні немає однозначної правильної відповіді:

Однакові. Якщо у майбутніх наречених повністю збіглися смаки, це добре. Можна брати аналогічні моделі та не витрачати дарма час на роздуми. Різні. Чудово, що кожен в парі не боїться проявити індивідуальність. Це ознака здорових стосунків, а з прийняттям такого рішення ви лише підтверджуєте, що кохання і здоровий глузд важливіші за будь-які прикмети.

Насправді в цьому питанні порада одна — робіть так, аби вам обом було комфортно, прикраса подобалась, а конфліктів щодо вибору не виникало.

Додатковий дизайн, різьблення, написи на обручках — за і проти

За прикметами весільні прикраси повинні бути прості та без декору, аби життя у пари було гладким і спокійним. Підґрунтя для цього забобону вже традиційне — попередні покоління не мали достатнього вибору ювелірних прикрас. Але хіба це запорука щасливого життя? У виборі більш цікавого варіанту обручок теж є свої переваги:

кожен в парі може доповнити свою прикрасу стильним декором на власний смак;

особливі символи в оформленні чи написи можуть стати справжнім оберегом для пари, відображенням її унікальної історії кохання, нагадуванням у складні моменти про важливість почуттів.

У виборі обручок варто керуватися лише власними відчуттями. Віддавайте перевагу тим моделям, які просто вам подобаються, а головне — розмовляйте з партнером і приймайте спільне рішення, яке задовольнить обох. Це буде найкращою прикметою для щасливого життя!