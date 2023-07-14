Шокуючий випадок стався вчора у Великому Глибочку, що неподалік Тернополя.

Там чоловік впав на паркан. Як наслідок, металевий прут простромив йому плече.

Аби врятувати чоловіка, викликали рятувальників, котрі відпиляли прут і передали потерпілого медикам “швидкої”.

Про це повідомляють у ДСНС.

“13 липня о 21:14 рятувальним відділенням групи рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення деблоковано (врятовано) жителя с. Великий Глибочок Білецької ТГ Тернопільського району, котрий з власної необережності впав на паркан, внаслідок чого відбулось наскрізне поранення металевим прутом плечової кістки. Постраждалого передано працівникам екстреної медичної допомоги та у подальшому госпіталізовано в ТМКЛ ШД”, – ідеться у повідомленні.