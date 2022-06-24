Жителів Тернопільщини закликають добровільно здати зброю, привезену з фронту. У протилежному – порушників можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

На Тернопільщині поліція займається пошуком зброї та вибухівки, привезеної з фронту. У разі добровільної видачі, покарання не передбачене.

«Велика увага приділяється пошуку зброї та вибухівки. Згідно змін до Кримінального кодексу України, добровільна видача зброї, яка була привезена з фронту не тягне за собою кримінальної відповідальності. Звертаюся до всіх, в кого є така зброя. Знаю, що багато завозять зараз, ми вилучаємо. Зголошуйтеся, здавайте, таким чином уникнете відповідальності», – зазначив начальник Нацполіції області Олександр Богомол.

За інформацією поліції, оперативна ситуація в області залишається спокійною. Втім, у регіоні почастішали трагічні ДТП.