Мешканці Тернопільщини знову кинулися за субсидіями

11/01/2019 Розмір тексту:

На Тернопільщині побільшало користувачів субсидій, порівняно із ситуацією на початку опалювального періоду у 2018-му році. Наразі в області нараховують понад 130 тисяч субсидіантів, – повідомляє департамент соціального захисту населення ОДА. Восени кількість домогосподарств, які користуються субсидіями не перевищувала однієї сотні тисяч.

Найменша кількість користувачів субсидій спостерігалася влітку. Після того, як Уряд у травні 2018-го року змінив умови призначення субсидій, кількість їхніх користувачів різко скоротилася. Зокрема, на субсидію не могли претендувати безробітні; особи, які працюють за кордоном, власники великих квартир і будинків. Після зростання тарифів на природній газ на 23%, Кабінет Міністрів України знову переглянув умови і дозволив в індивідуальних випадках призначати субсидії за рішенням комісій.

«Я раджу жителям області, які не можуть оплачувати енергоносії, звертатися за призначенням субсидій на комісію. Для цього необхідно написати заяву в управлінні соціального захисту населення. Комісія розгляне питання, і в кожному випадку буде прийматися індивідуальне об’єктивне рішення», – зазначив директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський.

Нагадаємо, з січня цього року в Україні запустили програму повної монетизації субсидій. Відтак жителям краю, які звертаються за субсидіями вперше, відкриватимуть рахунки в «Ощадбанку» і субсидію виплачуватимуть грошима. Кошти щомісячно спрямовуватимуть на оплату енергоносіїв. А зекономлені суми можна буде використати за власними потребами.

Софія Романська