На Тернопільщині реалізовують програму для населення з обміну ламп розжарювання на світлодіодні лампи. Відповідну програму затвердив Уряд.

Ця ініціатива є частиною підтримки Європейським Союзом українського енергетичного фронту. Планується, що завдяки проєкту вдасться заощадити 1 ГВт — річний обсяг виробництва атомної електростанції.

Згідно з постановою, українці отримають можливість обміняти п’ять ламп розжарювання на пять світлодіодних (LED) ламп. Фінансування 30 млн LED-ламп відбуватиметься за рахунок коштів ЄС. Як повідомили у Тернопільському відділенні Укрпошти, обміняти лампочки розжарювання на LED-лампи можна буде з кінця січня. Спершу участь в проекті братимуть тільки великі міста.

«Обмін відбуватиметься у два способи – з попереднім замовленням і без нього. У першому випадку це можна зробити через застосунок «Дія». Тоді лампи гарантовано будуть очікувати людину у відділеннях «Укрпошти» упродовж п’яти робочих днів після отримання підтвердження на телефон. У другому – можна прийти без реєстрації, але тоді лампи обміняють лише за їх наявності».

Додамо, участь в програмі зможуть взяти всі охочі, віком від 18 років. При обміні в «Укрпошті» фіксуватимуть паспортні дані, тож з собою потрібно мати посвідчення особи і податковий номер. Обміняти лампи можна лише один раз.