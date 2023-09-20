У селі Петриків, що поблизу Тернополя, місцеві жителі занепокоєні підозрілим авто.

За словами одного з очевидців Юрія Грабери, легковик приїжджає у населений пункт, зупиняється біля будинків на деякий час і потім їде, пише Файне місто.

Як зазначив пан Юрій, він провів перевірку номера автомобіля і той не співпадає з базами даних.

“Жителі села Петриків, будьте уважні і обережні. Злодії зупиняються серед білого дня на перехрестях і слідкують за графіком мешканців будинків. Сьогодні зафіксували сіру шкоду з номерами ВО9575ВЕ, водій якої без жодної причини стояв на перехресті біля 10години ранку(це час коли більшість людей вже на роботі) і без жодної логіки(пасажирів не забирав, не виходив з авто і нічого не розглядав чи когось не питав як кудись проїхати), і побачивши як житель заїжджає до свого подвір’я, зразу за секунду швидко поїхав в нікуди. Перевірили номер цього авто через спеціальну програму(багато авто нею вже перевірили), як виявилось, він не співпадає із маркою даного авто, тобто номер від іншої автівки. Дане авто вже побачили третій раз за останні два тижні на нашій вулиці, і кожного разу водій зупиняється без будь-якої цілі (окрім того щоби вивчити графік жителів і потім їх пограбувати). Побачивши такі випадки, зразу дзвоніть на 102″, – відзначив місцевий житель Юрій Гарбера.

У коментарях користувачі також підтверджують цю інформацію.

“Ооо, підтверджую! Я двічі бачила це авто на Богдана Хмельницького, стає біля пустих ділянок, і стоїть, водій весь час перебуває за кермом. Нас це теж насторожило, коли зупинились біля цього авто – водій різко закрив вікна і поїхав”, – зазначила Anastasia Yavorska.

Один з місцевих жителів звернувся з цими даними до правоохоронців.

“Встановити камери відеоспостереження потрібно на кожному перехресті.

Але нашій владі не до того, їм би побільше грошей закумулювати для премій.

Інформацію передав в патрульну”, – додав місцевий житель Святослав Журовський.