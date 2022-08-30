Мешканці двох десятків сіл на Тернопільщині залишаться без газу

У двадцяти селах Кременецької громади на Тернопільщині не буде газу. З 30 серпня по 1 вересня тут будуть проводити ремонтно-профілактичні роботи.

Зокрема, на газорозподільній станції у селі Великі Дедеркали будуть замінювати обладнання на газопроводах та газорегуляторних пунктах. Про це йдеться на сторінці Кременецької громади у соцмережі, передає Суспільне.

Подачу газу припинять у таких селах: Великі Дедеркали, Малі Дедеркали, Шкроботівка, Обори, Радошівка, Мізюринці, Гриньківці, Матвіївці, Темногайці, Великі Загайці, Малі Загайці, Шумбар, Новостав, Бірки, Соснівка, Людвище, Биківці, Потуторів, Садки, Вовківці.

В “Тернопільгазі” просять споживачів не забувати перекривати газові крани на приладах та на опусках перед ними. Також слід обов’язково перекривати крани на стояках дворових вводів.

Про початок відновлення газопостачання в населених пунктах повідомлять за допомогою гучномовців. Газовики відновлять газопостачання споживачам лише за відсутності заборгованості з плати за розподіл природного газу.