Зловмисник вже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців- раніше був судимий за майнові злочини.

До співробітників відділення поліції №2 м.Бучач надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що у неї з будинку, де тривають ремонтні роботи, викрали будівельні інструменти. Сума збитків – понад 30 тисяч гривень.

Встановивши обставини злочину, поліцейські з’ясували, що до крадіжки причетний майстер, який проводив ремонт у помешканні потерпілої. Забираючи свої інструменти з новобудови, він також потягнув чужі. Крадене він встиг продати. Правоохоронці встановили особу покупця та вилучили речові докази.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Поліцейські також перевіряють фігуранта на причетність до вчинення інших злочинів на території обслуговування.