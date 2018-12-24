Мешканка Тернопільщини намагалася “проскочити” до Польщі, заховавшись в автобусі

24/12/2018 0
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Прикордонники Мостиська виявили 55-річну жительку Тернопільщині у салоні автобуса, який їхав до Польщі.

Як повідомляє Прес-центр, жінка заховалася у автобусі та хотіла нелегально перетнути кордон.

Інцидент стався на ПП “Краківець”. Коли всі пасажири вийшли на проходження контролю, 55-річна тернополянка заховалася у салоні автобусу. Чому саме так вчинила, жінка не пояснила. Наразі із жінкою працюють правоохоронці.

Відомо, що порушниця не мала при собі жодних дозвільних окументів на перетин кордону.

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