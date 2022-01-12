Кременчанин Іван Дмитруку створив сніговика, схожого до гетьмана Сагайдачного. До задуму автор підійшов креативно, тож головні атрибути козака – люльку і булаву не оминув.

Про те, чому ж козак, а не сніговик, кореспонденти Терену запитали у чоловіка.

– Чому не сніговики? Вони гарніші у дітей виходять. А я для дітей щось своє вигадую… То, раніше, великий Ведмідь “сторожував” лопату для прочистки доріжок біля хати, то Сова на дереві з великими очима веселила колядників, Снігуронька плакала, зустрічаючи ранню весну… Чому цього разу Козак? Та ото, бува, “попиляє” дружина чи теща, то в голові нейрони співають: “..Обміняв він жінку на тютюн та люльку, необачний…” Особливо, коли “Динамо” в Лізі чемпіонів має показувати, а по іншому каналу “Кріпосна” страждає… (жартую звичайно). Просто, люблю історію, люблю все, що пов’язане з Україною, з її генетичним кодом, з усім тим, що дозволяє легко, радісно і гордо сказати: Я – українець. І дітей теж до цього привчаю. Тому сьогодні – козак Сагайдачний, а на другий рік, можливо, буде Мавка… Точно, буде Мавка…, – відповів журналістам «Терену» Іван.

Окрім того, у тернопільському парку Національного відродження теж можна знайти цікаві снігові вироби.

Світлинами із собакою та унікальними сніговиками поділилась тернополянка Тетяна Чапурна.

– Що тільки в парку не знайдеш!, – написала вона.